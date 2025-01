Feedpress.me - Meloni "benedice" l'offerta di Montepaschi di Siena su Mediobanca: "E' un'operazione di mercato"

Leggi su Feedpress.me

« L'di Mps suè un’di. Da una parte dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere oggi è una banca perfettamente risanata che anzi avvia operazioni ambiziose. Questo deve renderci tutti orgogliosi per il lavoro fatto. Se l’dovesse andare in porto parliamo della.