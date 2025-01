Ilfattoquotidiano.it - Massimo Sestini è in rianimazione: il fotografo si è sentito male durante un’immersione in un lago ghiacciato in Trentino. “È grave”

Si èdopo essersi immerso nelle acque gelide deldi Lavarone, in, e adesso le sue condizioni appaiono gravi. Il famoso fotoreporter fiorentino, 62 anni, è ricoverato inall’ospedale di Trento, anche se dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.stava partecipando a un raduno di istruttori subacquei per le immersioni sotto il ghiaccio.con uno degli istruttori, poco prima delle 13, si è, da quanto si apprende, a qualche metro di profondità sotto la calotta di ghiaccio. Accortosi della situazione, l’istruttore ha tentato di rimettergli il boccaglio, ma ilnon reagiva, così sono risaliti in superficie nel tentativo di soccorrerlo nel più breve tempo possibile. Secondo le prime informazioni circolate, il malore è dovuto a un malfunzionamento dell’erogatore dell’aria delle bombole che, quindi, avrebbe privato il fotoreporter dell’ossigeno, facendolo svenire.