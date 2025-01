Ilgiorno.it - Marcia per il sindaco. Il via dalla stazione

Sarà unain sostegno dell’uomo e non dell’amministratore pubblico quella in programma domani per le vie di Vigevano. Ad organizzarla è stato un gruppo di amici delAndrea Ceffa, dallo scorso 28 novembre ristretto ai domiciliari con l’accusa di corruzione. A scanso di polemiche, nei giorni scorsi a Ceffa per la terza volta è stato detto no alla richiesta di revoca della misura cautelare e anzi il Gip di Pavia non gli ha permesso neppure di lasciare la sua casa per raggiungere il posto di lavoro, gli organizzatori spiegano che "pur rispettando ovviamente il lavoro della magistratura siamo convinti dell’innocenza di Andrea, della sua onestà intellettuale e della sua politica. Il nostro sarà un corteo di vicinanza e solidarietà ad una persona che ha sempre lavorato nell’interesse di Vigevano".