Lapresse.it - Malore durante immersione, grave il fotoreporter Massimo Sestini

Leggi su Lapresse.it

Era in corso una sessione di esercitazioni per istruttori subacquei per le immersioni sotto ghiaccio nel lago di Lavarone quando, 61 anni,che lavora per Corriere della Sera e Corriere fiorentino che riportano la notizia, avrebbe accusato un. Il fotografo si era immerso insieme a un istruttore, una guardia costiera professionista, ed era ad alcuni metri di profondità sotto il ghiaccio del lago, quando è andato in arresto cardiaco, venendo soccorso dal compagno che lo ha riportato in superficie e rianimato. Sul posto i vigili del fuoco di Lavarone e Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Vigile e cosciente al momento del trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento da quanto si apprende è, ma non sarebbe in pericolo di vita.