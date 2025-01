Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: la seconda semifinale promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-VERONA () DALLE 16.1518.40: Buongiorno e benvenuti alladelladimaschiletra Itas Trentino e Lubeche inizierà attorno alle 19.00 per il prolungarsi dellaprecedenteBuongiorno e benvenuti alladelladimaschiletra Itas Trentino e Lube. Fari puntati sull’Unipol Arena di Bologna per la final fourdi. Si assegna il secondo trofeo della stagione, dopo la Supervinta da Perugia, e mai come quest’anno l’impressione è che possa davvero accadere di tutto nella due giorni emiliana.Nellasfida di giornata scendono in campo le due squadre del momento, le due formazioni che hanno rappresentato l’al Mondiale per club, le due squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per contendere lo scudetto a Perugia e per portare a casa un importante alloro europeo, visto che sono a un passo dalla final four diCev () e Challenge Cup ().