Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 1-2, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: la Lube domina il terzo set, 14-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-VERONA () DALLE 16.1514-25 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!si è sciolto,è cresciuta esponenzialmente e ora è avanti 2-1!14-24 Diagonale di Lagumdzija da zona 214-23 Primo tempo Flavio13-23 Errore al servizio13-22 La pipe di Magalini12-22 Errore al servizio12-21 La pipe di Magalini11-21 Errore al servizio11-20 Errore al servizio10-20 Boninfante di seconda intenzione10-19 Mano out Lagumdzija da zona 210-18 Out la pipe di Bottolo9-18è letteralmente sparita dal campo, Lagumdzija vincente da seconda linea in parallela9-17 Ancora out Michieletto9-16 Out Michieletto da zona 49-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9-14 Mano out Loeppky da zona 49-13 Primo tempo Flavio8-13 Vincente Lagumdzija da zona 28-12 La pipe di Michieletto7-12 La slice di Loeppky7-11 Out Lavia da zona 47-10 Primo tempo Flavio6-10 Mano out Lagumdzija da seconda linea6-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee6-8 La parallela di Bottolo da zona 46-7 Ferma la difesa di, vincente il tocco di Gargiulo dal centro6-6 Errore al servizio5-6 Muroooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooo5-5 Errore al servizio5-4 Mano out in primo tempo Bartha4-4 Errore al servizio4-3 Murooooooooooooooo Barthaaaaaaaaaaaaaaaa3-3 Errore al servizio1-2 Primo tempo di Gargiulo1-1 Errore al servizio0-1 La pipe di seconda di Loeppky24-26 Invasione di Gabi Garcia epareggia il conto! Sempre avanti la squadra marchigiana che ha rischiato di rovinare tutto nel finale ma è riuscita ad avere la meglio ai vantaggi24-25 Loeppkyyyyyyyyyyy! Il canadese vincente da zona 4 al secondo tentativo da zona 424-24 Laviaaaaaaaaaaaaa! Miracolo in difesa die pipe staccatissima di Lavia che cade in mezzo al campo avversario23-24 Ancora primo tempo Bartha22-24 Primo tempo Bartha21-24 Murooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 221-22 Primo tempo Flavio20-22 Errore al servizio20-21 Errore al servizio19-21 Errore al servizio19-20 Primo tempo Flavio18-20 Errore al servizio18-19 Diagonale di Garcia da seconda linea17-19 Fallo di doppia di Lavia17-18 Murooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee17-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo16-17 Primo tempo Bartha15-17 Errore al servizio14-17 Muroooooooooooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy14-16 Parallela di Garcia da zona 213-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-15 Murooooooooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy13-14 Parallela potente di Loeppky da zona 413-13 Primo tempo Flavio12-13 Errore al servizio12-12 Mano out Garcia da zona 411-12 Mano out Loeppky da zona 411-11 Errore al servizio11-10 Diagonale di Lavia da zona 410-10 Pallonetto vincente di Gabi Garcia da seconda linea9-10 Primo tempo Gargiulo9-9 Mano out di Gabi Garcia da seconda lineaAzione spettacolare, check sull’attacco di Garcia che potrebbe non essere passato8-9 Errore al servizio7-9 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea7-8 Mano out Garcia da seconda linea6-8 Out il tocco di Lavia in pipe6-7 Errore al servizio6-6 Parallela di Michieletto da zona 45-6 Loeppkyyyyyyyyyy! Che azioneeeeeeeeeeeeeeeee! Difesa incredibile die il canadese punisce5-5 Primo tempo dietro di Chinenyeze5-4 Mano out Lagumdzija da zona 25-3 Primo tempo Bartha4-3 Mano out Flavio in primo tempo3-3 Primo tempo Gargiulo3-2 Out Loeppky da zona 42-2 Errore al servizio1-2 Out Garcia da zona 41-1 Diagonale da zona 2 di Bottolo1-0 Lavia da zona 4 in diagonale26-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo! Che botta dello schiacciatore trentino! L’Itas annulla un set ball e poi chiude grazie al suo schiacciatore25-24 Errore Gargiulo in primo tempo24-24 Errore al servizio23-24 Primo tempo Chinenyeze! Che lavoro a muro disu Michieletto23-23 Errore al servizio22-23 La parallela di Bottolo da zona 422-22 Bottolo! Vincente da zona 4 dopo la grande difesa di22-21 Primo tempo Chinenyeze dopo il miracolo in difesa di22-20 Diagonale vincente di Michieletto da zona 421-20 Errore al servizio20-20 Tocco vincente di Lagumdzija da zona 220-19 Errore al servizio19-19 Mano out Loeppky da zona 419-18 Mano out Flavio in primo tempo18-18 Mano out Loeppky da zona 418-17 Errore al servizio18-16 Errore al servizio17-16 Errore al servizio17-15 Errore al servizio16-15 Murooooooooooooooooo Dirliiiiiiiiiiiiic16-14 Errore al servizio16-13 Mano out Michieletto da zona 415-13 Mano out Bottolo da zona 415-12 La pipe di Loeppky15-11 Muroooooooooooooooo Gargiulooooooooooooo15-10 Vincente Rychlicki da zona 214-10 Vincente la pi0pe di Bottolo14-9 Attacco vincente di Michieletto da zona 413-9 Mano out Flavio in primo tempo12-9 Errore al servizio12-8 Errore al servizio11-8 Out Rychlicki da seconda linea11-7 Pipe in palleggio vincente di Loeppky11-6 Muroooooooooooooo Flavioooooooooooooooo10-6 Diagonale Lavia da zona 49-6 vincente il palleggio di Bottolo da zona 49-5 La pipe di Michieletto a chiudere un’azione spettacolare8-5 La pipe di seconda di Michieletto7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo6-5 In rete l’attacco di Lagumdzija da seconda linea5-5 Mano out Bottolo da zona 45-4 Murooooooooooooooo Barthaaaaaaaaaaaaaaa4-4 La parallela di Michieletto da zona 43-4 La parallela di Lagumdzija da seconda linea3-3 In pallonetto la pipe di Lavia2-3 Mano out Loeppky da zona 42-2 Mano out Michieletto da zona 41-2 Diagonale Lavia da zona 20-2 Slash Loeppky0-1 Primo tempo Gargiulo19.