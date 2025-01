Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Goggia all’attacco, Brignone deve difendersi con Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZAIl programma e la startlist dellafemminile di-PartenkirchenBuongiorno e benvenuti allatestuale dellalibera femminile in programma a-Partenkirchen (Germania), valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15, ci saranno 49 atlete da 13 Paesi.In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via nella gara odierna: Nicol Delago col 2, Laura Pirovano col 9, Sofiacol 10, Federicacol 13, Marta Bassino col 15, Elena Curtoni col 18, Nadia Delago col 33, Roberta Melesi col 43 e Vicky Bernardi col 44.Sofiaha fatto segnare ieri il miglior tempo nell’ultima prova cronometrata, chiudendo in 1’36?81, con distacchi significativi sulle più immediate inseguitrici: seconda la statunitense Breezy Johnson a 0?37, terze a pari merito le austriache Ricarda Haaser e Christina Ager a 0?52.