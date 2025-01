Napolipiu.com - LIVE – Napoli-Juventus: formazioni ufficiali. Buongiorno non recupera

non">Big match al Maradona tra azzurri e bianconeri. Segui la diretta testuale della sfida scudetto supiu.com. Kolo Muani subito convocato, out Ora per infortunio.Ilsi prepara ad affrontare lain uno dei match più attesi della stagione. La sfida del Maradona, in programma alle ore 18:00, rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa scudetto che vede coinvolte anche Inter e Atalanta.Ultime dai campiAntonio Conte dovrà fare a meno di Mathias Ora, out per un problema fisico accusato nell’ultimo allenamento. Dall’altra parte, Allegri può sorridere per l’immediata disponibilità dei nuovi acquisti: sia Kolo Muani che Alberto Costa sono stati convocati e potrebbero già esordire.to anche Dusan Vlahovic, reduce dallo spezzone di gara giocato a Brugge.