LIVE Italia-Svizzera, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: azzurri per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della sfida valida per l’ultima giornata del gruppo 1 del main round deiditra. Match che vale il terzo posto, con Danimarca e Germania che hanno già staccato il pass per i quarti di finale.che hanno già raggiunto il miglior risultato di sempre nella competizione iridata, ma con un ultimo sforzo potrebbero lasciare Henring con una grande dose di fiducia.Coach Trillini tiene alta l’attenzione dei suoi, con capitan Parisini che suona la carica. Ci saranno sicuramente rotazioni più ampie, con Marrochi, Bronzo ed Helmeon pronti ad entrare nella formazione iniziale scelta dal tecnicono. Leo Prantner vorrà invece continuare a marcare reti rimpinguando il già fenomenale bottino che lo incorona nostro capocannoniere.