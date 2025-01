Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara, Wierer guida la flotta azzurra

12.40 Buongiorno amici ed amcihe di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla testuale dell'Inseguimento di Biathlon, tappa Coppa del Mondo di Anterselva 2024/2025. Nuovo appuntamento sulle nevi italiane con la gara ad inseguimento: le atlete si daranno battaglia per 10 km nella caccia all'avversaria con l'obiettivo di recuperare quante più posizioni possibili. Con il pettorale numero uno partirà Lou Jeanmonnot, vincitrice della sprint di giovedì. La francese si è immediatamente messa alle spalle la mass start di Ruhpolding in cui ha perso punti preziosi per la generale.