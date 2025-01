Inter-news.it - L’Inter Under 23 dove giocherà? Quasi definito lo stadio! – Sky

Leggi su Inter-news.it

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda23, la seconda squadra nerazzurra che nascerà tra pochi mesi.? Praticamenteloper le partite interne.23 è in fase di gestazione, con la dirigenza nerazzurra che in primavera presenterà il proprio progetto alla Lega Calcio per poi presentarla ufficialmente a partire dalla prossima stagione per iniziare dalla Serie C proprio come le altre seconde squadre di Milan, Atalanta e Juventus. Uno dei temi da capire era quello dellocheva ospitare le partite interne della squadra: come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport ancora non è definitivo ma molto probabilmente la squadraa Monza. Quindi i nerazzurri andranno a giocare all’U-Power Stadium in Brianza, a pochi minuti da Milano.