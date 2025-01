Linkiesta.it - L’incoraggiante aumento della biodiversità nei prati milanesi con l’erba alta

Lasciare crescereper proteggere (e incrementare) lae rendere il suolo più poroso, drenante e quindi capace di assorbire l’acqua piovana in eccesso. È laca dello sfalcio ridotto, che Milano – sulla scia di altre città europee e non solo – ha iniziato ad applicare la scorsa primavera all’interno di cinquantaquattro aree diffuse nei nove Municipi, per un totale di 1,3 milioni di metri quadrati coinvolti (il nove per cento deipubblici del capoluogo lombardo).Lo sfalcio ridotto è una soluzione “nature based”: in città sempre più grigie e standardizzate, dove la cura del verde urbano è spesso orientata da ragioni meramente estetiche, è fondamentale dare alla natura lo spazio giusto per proliferare, fare il suo corso e contribuire all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici di origine antropica.