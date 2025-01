Libia Meloni | Almasri? Decisione scarcerazione non è del governo

Leggi su Ildenaro.it

Gedda, 25 gen. (askanews) – “Non parliamo del caso di un trafficante di uomini.è stato liberato su disposizione della Corte d’Appello di Roma non del. Non è una scelta del. Il, di fronte a un soggetto pericoloso, ha deciso di espellerlo immediatamente e in moltissimi casi di detenuti da rimpatriare pericolosi non si usano voli di linea anche per la sicurezza dei passeggeri. È una prassi usata anche in precedenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti a Gedda, a proposito del comandante della polizia libica scarcerato. L'articolonon è delproviene da Ildenaro.it.