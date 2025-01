Lapresse.it - Libano, escalation di attacchi Israeliani nel sud del Paese

Leggi su Lapresse.it

Mentre a Gaza prosegue il cessate il fuoco con la liberazione di quattro soldatesse israeliane ostaggio di Hamas e il rilascio di 200 prigionieri palestinesi, il conflitto in Medio Oriente torna ad accendersi in. Secondo l’emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, glidello Stato ebraico nel sud delnelle ultime ore “hanno avuto un’come non si vedeva da due mesi“.