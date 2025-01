Genovatoday.it - L'Entella vince anche con la Pianese e continua a volare

Leggi su Genovatoday.it

Altro giro, altra vittoria per l'che batte 2-0 al Comunale lae resta in testa alla classifica allungando sulla Ternana ora distante sette punti in attesa del match di domani tra gli umbri e la Vis Pesaro quarta della classe. La squadra di Gallola sua striscia positiva.