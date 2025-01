Inter-news.it - Lecce-Inter, novità: Pavard fuori con Dimarco! E altri 2 cambi – Sky

Arrivanoimportanti per quanto riguardae la probabile formazione dei nerazzurri.verso la panchina. Attesi poi.ULTIMISSIME – L’allenamento dell’in vista della trasferta dista per finire e dunque arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la probabile formazione dei nerazzurri. Simone Inzaghi, come detto anche precedentemente, farà un turnover per far fronte ai tanti impegni ravvicinati della Beneamata, che mercoledì giocherà nuovamente in Champions League contro il Monaco, mentre domenica prossima avrà il derby di Milano contro il Milan. Arrivano aggiornamenti da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24.verso la panchina.importanti oltre: la probabile formazionePROBABILE – Oltre a, vanno verso il riposo anche Nicolò Barella e Kristjan Asllani.