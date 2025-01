Inter-news.it - Lecce-Inter, Inzaghi col turnover: vari big fuori. Verso 5 cambi – CdS

Leggi su Inter-news.it

pensa ad un massiccioper, per far fronte alle troppe partite ravvicinate. Di seguito la probabile formazione del Via del Mare.ULTIME – Smaltita la vittoria in Champions League, l’si prepara già al. Oggi vigilia della partita del Via del Mare. In mattinata ci sarà la rifinitura ad Appiano Gentile, per poi partire nel pomeriggio in direzione Salento. Simoneriflette su unpiù o meno massiccio che potrebbe coinvolgere due reparti: il centrocampo e l’attacco. Intanto, oggi si deciderà se convocare o meno Bisseck che sembra essere recuperato. D’altronde il calendario sta diventando intasato e mercoledì i nerazzurri ritorneranno subito in campo in Champions League per l’ultima partita contro il Monaco, dove servirà almeno un punto per conquistare il pass direttogli ottavi di finale.