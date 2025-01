Ilrestodelcarlino.it - "Le telecamere contro i reati"

"Numerosi incidenti ricostruiti, numerosi soggetti che si sono allontanati con fuga e che sono stati quasi tutti intercettati, diversiaccertati grazie alle". Traccia un primo bilancio dell’attività del 2024, il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni. E in una città che funge da snodo viario altamente "trafficato", la videosorveglianza costituisce un supporto decisivo alle forze di polizia (tutte). "Carabinieri e Polizia di Stato hanno acquisito più di 50 casi per indagini di ogni genere – racconta Loccioni –. Pensiamo anche al caso dell’omicidio di Sirolo, quando quell’arresto fu ripreso dallefalconaresi". Arresto di Fatah Mellouh, accusato dell’omicidio volontario aggravato del 23enne albanese Klaji Bitri, ucciso con un fucile da sub. Per quanto concerne la nuova Centrale operativa, Loccioni chiarisce che "non si tratta di un punto di arrivo, ma di un sistema che andrà esteso, perfezionato e migliorato sulle esigenze della città".