Le opere di Nani Tedeschi dialogano con cinque artisti

Ledisaranno in dialogo concontemporanei, in occasione del nuovo progetto espositivo a cura dell’associazione culturale Baldus 77, dal titolo ‘Nâni vin a cà’, che si inaugurerà oggi, con un vernissage dalle 18, nell’ex residenza dell’artista (foto) in via Giuseppe Camellini 7, a Reggio, oggi luogo di incontro e cultura. Seguirà aperitivo. La mostra è a cura di Nicola Bigliardi e Elettra Galeotti e ospiterà gliFederico Aprile, Francesco Barbieri, Riccardo Bellelli, Matteo Messori e Silvano Scolari. Artista eclettico e visionario,ha lasciato un’eredità ricca di simbolismo, ironia e poesia. Le sue, dalla pittura alla scultura, dalla grafica al disegno, invitano chi guarda a immergersi in un mondo fantastico e surreale. Questo immenso lascito ha affascinato giovanie storici dell’arte, facendo nascere una collaborazione legata al vissuto dell’artista.