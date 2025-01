Ilgiornale.it - Le lezione di Luther King ignorata dal popolo woke

Leggi su Ilgiornale.it

"C'e solo una razza: la razza umana"; "Quando ti guardo, non vedo il colore"; "Non credo nella razza". Ripetiamo, sarebbero frasi razziste, perché si rifiutano di considerare le persone come "esseri razziali"