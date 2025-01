Ilgiornale.it - Le due anime di Audi: il bombardone Audi RS3 e la sostenibilità con le Q4 elettriche

Leggi su Ilgiornale.it

Possono convivere duefondamentalmente diverse all'interno dello stesso marchio? Se quel marchio si chiama, e nel contesto di transizione attuale, la risposta è sì. Così le autoche diventano navette per i turisti che vanno in montagna convivono con un'auto a benzina estrema come la nuovaRS3