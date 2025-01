Pisatoday.it - Lavori di recupero alla ex chiesa di San Marco in Calcesana: chiude via Garibaldi

Prosegue il cantiere per la riqualificazione della exdi Saninin via, con la valorizzazione delle aree a verde esternestruttura. L’intervento, partito nel mese di novembre 2024, fa parte del progetto PINQuA 'Pisa THIS' che riguarda il quartiere di Pisanova.