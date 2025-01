Quotidiano.net - La scalata di Mps a Mediobanca spiegata in modo semplice

Roma, 25 gennaio 2025 – Colpo a sorpresa nello scenario del risiko bancario italiano. Il Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il tentativo di unasuattraverso il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria. L'istituto di credito senese ha valutato quello milanese 13,3 miliardi ed ha offerto 23 azioni proprie in cambio di 10 dell'istituto di piazzetta Cuccia. L'operazione porterebbe alla creazione del terzo polo bancario italiano, ha detto l'ad di MPS Lovaglio, e si avvantaggerebbe dei flussi di cassa di Generali di cuiha il tredici per cento. Una svolta che vede Del Vecchio e Caltagirone tra gli attori principali. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA L’offerta "ostile" e il ruolo di Generalidal canto suo, – secondo quando si apprende in ambienti finanziari – considera l'offerta di Mps come "ostile" perché "non è stata concordata".