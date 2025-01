Fanpage.it - La principessa Anna sull’incidente a cavallo: “Non ricordo nulla, ho imparato che ogni giorno è un bonus”

Leggi su Fanpage.it

A circa sette mesi dall'incidente ache le causò una commozione cerebrale e la costrinse a un ricovero di cinque giorni in ospedale, laha rotto il silenzio, ammettendo di non avere memoria della precisa dinamica dell'accaduto: "Non ho idea di cosa stessi facendo nel campo. Non sai mai cosa può succedere e potresti non riprenderti".