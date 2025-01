It.insideover.com - La lezione di Mattei sull’energia da riscoprire in tempi di crisi

Leggi su It.insideover.com

L’Europa negli ultimi anni ha sconvolto i suoi mercati energetici al fine di rompere la dipendenza dalla Russia, finendo però per aumentare la sua bolletta energetica e di barattare una dipendenza per altre, da quella con gli Usa a quella verso Paesi come Algeria e Qatar. Di fronte a queste evidenze, è bene ricordare le . LadidaindiInsideOver.