Karate: Gianluca De Vivo subito in luce alla Premier League di Parigi

La prima tappa della2025 di, che si sta tenendo a, vedei colori italiani in risalto allo Stade De Coubertin della megalopoli transalpina. Il merito èDeche, nei 67 kg del kumite, è riuscito ad arrivare – passando per il ripescaggio dopo la sconfitta ai quarti contro il giapponese Kozaki – sino all’ottenimento del pass per la finale per il terzo posto, dove si opporrà al solido brasiliano Vinicius Figueira, in un match in programma domenica mattina.Si è fermato ai quarti, senza ripescaggio, invece, il percorso di Luca Maresca, estromesso dal tabellone dall’azero Rzazade, il quale poi però si è trovato la strada sbarrata in semifinale, e questo ha portato al settimo posto per Maresca.Nulla da fare invece per il resto della spedizione italiana impegnata oggi: buone le prove di Terryana D’Onofrio (kata), Asia Agus e Erminia Perfetto (kumite 50 kg), Viola Lallo (kumite 55 kg), Carmine Luciano (kumite 60 kg), Raffaele Astarita (kumite 67 kg) e Daniele De(kumite 75), ma senza ingresso nella zona podio.