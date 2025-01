Juventus Thiago Motta applaude il Napoli | Squadra forte e bravo allenatore in vetta non per caso

Leggi su Dailynews24.it

Al termine della partita contro il, l’della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e fatto i complimenti allaazzurra e al suo, Antonio Conte: “Abbiamo messo in grossa difficoltà un avversario ben allenato e che si trova inalla classifica non per”. .L'articoloil: “, innon per