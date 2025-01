Quotidiano.net - Israele rilascia 70 prigionieri palestinesi in Egitto: accordo con Hamas

Secondo la tv pubblica del Cairo Qahera,hato 70in territorio egiziano in base all'con. I detenuti liberati sono arrivati al lato egiziano del valico di frontiera di Rafah con la Striscia. Oggi si prevede che saranno scarcerati 200 detenuti, circa 70 saranno esiliati e non potranno tornare a Gaza o in Cisgiordania. Icondannati per l'omicidi di israeliani, secondo l'intesa, devono essere esiliati in via definitiva.