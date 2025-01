Lapresse.it - Israele, Idf: “Soldatesse liberate hanno incontrato i genitori”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse)riabbracciato i familiari le quattroisraelianeoggi da Hamas nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso noto il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari. “Hamas non ha rispettato l’accordo di dare priorità al ritorno dei civili”, ha denunciato Hagari che ha aggiunto: “La missione non finirà finché tutti non saranno tornati in”.