Inter-news.it - Inter-Genoa Primavera 2-0 al 45?: in gol Topalovic e Venturini in 15?

Si è chiuso con il risultato di 2-0 il primo tempo tra l’e il. Ottima occasione per i nerazzurri che continuano la rincorsa al primo posto dopo la vittoria contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale. AVANTI – È terminata 2-0 la prima frazione traal KONAMI Youth Development Centre. Dopo una prima occasione per ildopo appena tre minuti, con Papastylianou che tira in alto la sfera dopo un errore difensivo. Al 6? minuto del primo tempo arriva la risposta dell’di Zanchetta che non perde tempo e trova subito il gol con il solito. Il centrocampista dell’, direttamente da punizione, non sbaglia il colpo e regala ai nerazzurri un vantaggio inaspettato. Al 15? invece, arriva il raddoppio dell’. Ottima azione manovrata, Mosconi pescache a sorpresa insacca per il 2-0.