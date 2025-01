Ilgiorno.it - Incubo in centro a Monza: “Presi a sputi e insultati per una sigaretta negata. Erano in 40, salvati da una volante”

, 25 gennaio 2025 – Violenza nel cuore delstorico di, nella zona di piazza Trento e Trieste. Il racconto viene riportato da un ragazzo che per farlo si è affidato anche alle pagine di Facebook (il gruppo "Sei dise."). E che abbiamo intervistato, dietro promessa dell'anonimato. Il ragazzo, un monzese, si trova spesso con gli amici a fare skateboard, ino a Milano. Qualche giorno fa l'episodio. "Alcuni miei amici stavano skateando in piazza Trento e Trieste, quando un gruppo di 30-40 persone di è avvicinato a loro chiedendo una. Dato che i miei amici non fumano hanno detto di no, ma quando hanno visto che uno invece si accendeva la sigarette hanno e il gruppo di incominciato ad insultarli". E, dopo averli accerchiati ("noi eravamo solo in 6") hanno iniziato a "spintonare e sputare addosso ai miei amici".