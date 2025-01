Foggiatoday.it - Incidente stradale sulla Statale 16: scontro tra due auto

Intorno alle 16 di oggi 25 gennaio, al km 646 della16 in agro di San Severo, si è verificato untra duevetture, in prossimità di un incrocio, per cause in corso d'accertamento da parte della poliziaintervenuta sul posto insieme agli operatori della rete.