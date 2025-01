Agi.it - Incidente durante un'immersione per il fotografo Massimo Sestini

AGI - È in coma farmacologico il fotoreporter toscano, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento dopo unnelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una. Ne dà notizia il Corriere Fiorentino. A causa di un malfunzionamento dell'erogatore dell'aria delle bombole, il notoè svenuto sott'acqua rimanendo senza respiro., 62 anni, è stato riportato in superficie dall'istruttore, una guarda costiera professionista, e subito rianimato dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Poi ilè stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove tutt'ora si trova in rianimazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo un primo bollettino, i suoi polmoni sarebbero pieni di acqua e sono iniziate le manovre per liberarli.