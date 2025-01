Novaratoday.it - Incidente a Novara: un'auto distrutta e una ribaltata sul marciapiedi

Per fortuna nessun ferito grave. Incidentre questa mattina, sabato 25 gennaio, a, all'incrocio fra via Fara e via Mantova. Duesi sono scontrate e l'impatto ha fatto sì che una delle due si ribaltasse sulvicino. L'altraè rimasta semi.Sul posto i vigili.