Baritoday.it - Inaugurato l'anno giudiziario al Tribunale di Bari, il presidente della Corte d'appello: "Carceri sovraffollate e strapotere dei clan, servono più risorse"

Leggi su Baritoday.it

l'2025. Ad aprire la cerimonia all'interno deldi piazza De Nicola - in cui non sono mancate le proteste - come da tradizione il discorso deld'deldel capoluogo, Franco Cassano, che attraverso i dati dei.