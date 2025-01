Firenzetoday.it - Inaugurata la linea Vacs della tramvia / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayquesto pomeriggio la, le sei fermate che dalla Fortezza da Basso portano a piazza San Marco passando per viale Lavagnini e piazzaLibertà (questo tratto resterà gratuito per due settimane). Al.