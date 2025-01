Ilrestodelcarlino.it - In auto con undici chili di cocaina: arrestato

Bologna, 25 gennaio 2025 – Aveva con sé dieci panetti di, per un peso complessivo di oltre, nascosti all’interno di un vano ricavato fra il bagagliaio e il sedile posteriore dell’e accessibile solo tramite l’azionamento di interruttori nascosti. Sostanza che, una volta smistata nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare fino a 850mila euro. Per questo motivo, un albanese di 25 anni, domiciliato nella provincia di Firenze, è statodalla sottosezione Polizia Stradale di Bologna. È successo giovedì 23 gennaio attorno alle 15.30 nei pressi del casellostradale di Borgo Panigale, nel corso della continua attività di controllo e vigilanza stradale svolta dagli agenti, quotidianamente impegnati lungo lestrade A1, A14 e tangenziali al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.