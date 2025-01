Ilpescara.it - Il sindaco di Città Sant'Angelo alle opposizioni: "Sul costone fatti lavori attesi da quarant'anni"

Leggi su Ilpescara.it

“Quest’amministrazione è abituata a fare e non tanto a parlare. Per questo dico che ci sentiamo protagonisti quando realizziamo le cose. Negli ultimi cinqueuna parte della scarpata è stata messa in sicurezza, mentre per quella restante stiamo predisponendo gli interventi necessari”.Lo.