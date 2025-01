Amica.it - “Il seme del fico sacro”: l’Iran secondo il regista dissidente Rasoulof

(askanews) – L’Iran, ila Roma per Ildelsacro. Il film sulle proteste delle donne e violenze del regime in sala dal 20 febbraio. Iliraniano Mohammadnel carcere di Evin dove è stata imprigionata Cecilia Sala è stata rinchiuso per sette mesi, e lo scorso anno è stato condannato a otto anni di carcere con l’accusa di commettere, attraverso i suoi film, “un crimine contro la sicurezza del Paese”.Nel maggio 2024 è riuscito a scappare dall’Iran e a rifugiarsi in Germania e ora è venuto a Roma per presentare l’ultimo film girato nel suo Paese, Ildelsacro. Il film è ambientato durante le proteste di Donna, Vita e Libertà, racconta la violenza del regime contro gli studenti, e mette in evidenza come il clima di paura e le persecuzioni possano distruggere la vita di una famiglia.