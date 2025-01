Ilfoglio.it - Il risparmio europeo c’è, eccome. Serve una svolta sulla sua gestione

Leggi su Ilfoglio.it

L’Europa è il più grande produttore dial mondo. Ma una parte rilevante – stimata a oltre 300 miliardi all’anno – viene esportata per finanziare investimenti in altre aree, a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti