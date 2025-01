.com - Il Concerto per la Pace a Napoli con Ermal Meta, Irene Grandi, Noa, Marcorè

Il Duomo diospita Ilper la, con artisti provenienti dalle zone colpite dai conflitti e alcuni italiani, daIl 1° febbraio 2025, alle ore 18.00, il maestoso Duomo diospiterà un evento straordinario: ilper la. Promosso dalla Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Campania Festival, la Curia die Anteprima, questo evento si propone di lanciare un messaggio universale di fratellanza e speranza nell’anno del Giubileo, unendo popoli e culture attraverso il linguaggio senza confini della musica., città che nel 1943 si è distinta per il coraggio delle sue Quattro Giornate, torna a farsi simbolo di libertà e solidarietà. La sua storia millenaria, arricchita dall’incontro di civiltà diverse, rende questa città il luogo ideale per ribadire con forza l’importanza dellain un mondo dilaniato da conflitti.