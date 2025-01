Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Se i rincari filano via come l’olio (d’oliva)

Leggi su Lidentita.it

via lisci,.di oliva. E se lo chiamano oro verde un motivo ci sarà.extravergine, dopo una leggera flessione a novembre scorso, ha recuperato in pochissimo tempo il terreno perduto riportandosi intorno ai 9,50 euro al litro. Anzi, per la precisione, costa 9,50 al chilo e quindi, in termini di . IL– Se ivia) L'Identità.