IKEA Porta di Roma dal 25 Gennaio svuota tutto a prezzi stracciati per rinnovo negozio

Leggi su Funweek.it

Preparatevi a rinnovare casa con stile e aimbattibili!dista per vivere una grande trasformazione e, per l’occasione, ha deciso di organizzare un imperdibile “”. A partire dal 25e fino al 9 febbraio, tutti i prodotti esposti nello showroom – contrassegnati con un bollino verde – saranno proposti con uno sconto del 50%.Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per acquistare mobili, accessori e complementi d’arredo adavvero vantaggiosi. Tutti i prodotti in vendita saranno chiaramente identificati da un bollino verde e potranno essere pre-acquistati e ritirati direttamente indal 10 al 25 febbraio.Perchédidisi sta preparando a un imnte restyling che coinvolgerà l’intero showroom.