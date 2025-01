Linkiesta.it - I migliori hamburger di New York a portata di turista

Newe gli, un’associazione quasi naturale. Simbolo per eccellenza del comfort food, sono migliaia i posti nella Grande Mela dove assaggiare della buona carne: nascosti in un hotel di lusso oppure venduti agli angoli delle strade, il burger rappresenta lo spirito camaleontico di questa città meglio di ogni altro cibo. Ecco cinque locali dove assaggiare dei buoniassociati ad altrettanti luoghi iconici della città che non dorme mai.Central Park e Burger JointIl primo posto consigliato è Burger Joint a Manhattan: nascosto all’interno del lussuoso Parker Meridien Hotel, il Burger Joint è il classico posto dallo stile minimal dove la vera star è il burger. Gli ingredienti sono assolutamente semplici: pane morbido, carne succulenta e grigliata con precisione e gli immancabili condimenti.