Hera, lavori per ridurre le perdite d'acqua

annuncia che entro il mese partiranno idi riqualificazione della rete acquedotto per risolvere il problema delleidriche in nove vie di Ponte Nuovo. L’intervento, previsto in ambito Pnrr ’Interventi integrati per la riduzione dellefisiche e apparenti in Ato 7. Rinnovo Allacci e Rifacimento Rete acquedotto’, grazie a un investimento di un milione e 400mila euro, si propone di migliorare l’efficienza, la durata e la qualità della rete dell’acquedotto mediante l’adozione di un approccio integrato che comprende una serie di interventi mirati alla riduzione delleidriche. In particolare, sono previsti il rinnovo e l’ammodernamento di 2.650 metri di rete acquedottistica e la sostituzione di 350 allacci nelle vie Ancona, Pesaro, Comacchio, Fano, Jesi, Senigallia, Falconara, Macerata e Urbino.