Hamas rilascia le 4 soldatesse israeliane | la diretta in mondovisione del terrore mostrate come un trofeo | Guarda

libera altri quattro ostaggi israeliani nell'ambito dell'accordo con Tel Aviv sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. In mattinata, a tornare libere dopo oltre 15 mesi di prigionia sono leLiri Albag di 19 anni, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, tutte di 20 anni. Per ciascuna delle donne civili in ostaggio, l'intesa prevede che Israele rilasci 30 prigionieri palestinesi. Per ciascuna delle donne soldato in vita dell'Idf, devono invece essereti 50 prigionieri. Quindi oggi sono 200 i detenutiti. Le quattro donne sono comparse in uniforme a Palestine Square, a Città di Gaza, per essere consegnate al personale della Croce Rossa, che le riporterà in Israele. Le giovani, tenendosi per mano, sono salite a favore di telecamera sul palco allestito danella piazza.