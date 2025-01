Ilfoglio.it - Hamas libera le soldatesse israeliane che avevano previsto il 7 ottobre

Leggi su Ilfoglio.it

Costrette a subire la parata dei terroristi a volto coperto e in diretta tv. I terroristi die della Jihad islamica palestinese, insieme ai civili di Gaza, si erano radunati in Palest. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti