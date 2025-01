Vanityfair.it - Goodhairday: Cameron Diaz, (ancora) tutti pazzi per la sua chioma

Leggi su Vanityfair.it

is Back in action. In ogni senso: così s'intitola il film Netflix che vede la biondissima attrice tornare sulle scene dopo dieci anni lontana dal set. Lada California girl che sfoggia adesso ècapace di generare sospiri immediati, mentre davanti agli occhi ripassiamo tutte le volte che i suoi hairlook sono stati tra i più trendy e signature dei decenni passati