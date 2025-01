Viterbotoday.it - "Gli Oss si vantavano di chi trattava peggio gli anziani e si compiacevano per chi si era "beccato" più morti nei turni"

Raccontano di aver "visto tante cose brutte" a Villa Daniela le tre ex operatrici della casa perdi Latera che hanno fatto scattare l'inchiesta che ha portato sei loro colleghi a essere indagati per maltrattamenti, e in un caso anche violenza sessuale, sugli ospiti della struttura. Abusi.