Viterbotoday.it - Giubileo, al via il progetto di CNA Sostenibile con la Tuscia e la Via Francigena in primo piano

, la Cna entra in campo. Cnaha infatti ottenuto il finanziamento per dare il via al“Sulla viaverso il2025”, che poggia le basi su due azioni: un corso di formazione per disoccupati e uno per le imprese sul marketing turistico a 360 gradi.